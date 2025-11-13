Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Арголида
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в периферийной единице Арголида, Греция

Municipality of Ermionida
75
Municipal Unit of Kranidi
63
Municipality of Nafplio
25
Municipal Unit of Nafplio
14
1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Municipality of Nafplio, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Новая роскошная вилла площадью 93 кв.м в Толó Эта резиденция современное здание высокого кл…
$550,072
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
