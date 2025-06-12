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Квартиры-студии с видом на море в Грузии

Тбилиси
51
Батуми
180
Аджарская Автономная Республика
661
Самцхе-Джавахети
9
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122 объекта найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 12
Продажа квартиры-студии в ORBI Beach Tower.   Площадь: 28 м2, 12 этаж.   Квартир…
$42,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/35
В продаже квартиры в блоке Б в комплексе в центре нового Батуми с фокусом на семейный отдых …
$29,574
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 15/20
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
$44,850
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 19/25
Wyndham Deluxe  — комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного…
$89,506
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 24/35
Hot! for sale at a price below the market price.studio 41 sq.m. with a balcony, high floor, …
$70,000
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 47
Срочная продажа студии в самом современном комплексе в Батуми- Orbi Beech Tower. 1 линия от …
$46,000
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Студия в Батуми, Грузия
Студия
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/40
40-этажный многофункциональный комплекс PANORAMA расположен на побережье Черного моря и сое…
$61,920
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 16/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$203,273
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 14/35
Продается студия в комплексе Orbi Residence — Батуми, в 100 метрах от моря. Из апартамента …
$43,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 11/13
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.   И…
$31,710
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/15
Продается студия в жилом комплексе Batumi View. Квартира расположена на 7 этаже и имеет в…
$91,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 11/13
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.   И…
$31,920
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 13/20
$186,388
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/35
В продаже квартиры в блоке Б в комплексе в центре нового Батуми с фокусом на семейный отдых …
$32,076
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 17/20
Wyndham Laguna - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Инфр…
$334,789
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 11/50
?Точный Адрес:Шерифа Химшиашвили, 7Д ?Квадратура:33 ?Этаж: 11 ?Макс. кол-во этажей:50 ?К…
$50,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/10
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой комплекс на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метр…
$35,424
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 22/25
Wyndham Deluxe  — комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного…
$119,020
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/40
Мы объявляем скидку на первые 50 квартир в инвестиционном проекте PANORAMA в Батуми много…
$84,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 22/25
Wyndham Deluxe  — комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного…
$81,840
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$345,981
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 16/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$402,708
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 18/43
Продается студия в жилом комплексе премиум-класса PORTA TOWER BATUMI в отличном месте. Приоб…
$133,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/35
В продаже квартиры в блоке Б в комплексе в центре нового Батуми с фокусом на семейный отдых …
$32,076
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Complex Del Mar является уникальным проектом, который в первую очередь отличается своим мест…
$32,800
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 9/13
Жилой комплекс расположен в 50 метрах от моря в одном из самых живописных районов Батуми — Г…
$70,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/10
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой комплекс на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метр…
$35,424
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 16/35
Продается студия в комплексе Orbi Residence — Батуми, в 100 метрах от моря. Из апартамента …
$42,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/35
В продаже квартиры в блоке Б в комплексе в центре нового Батуми с фокусом на семейный отдых …
$31,160
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/10
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой комплекс на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метр…
$36,375
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Параметры недвижимости в Грузии

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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