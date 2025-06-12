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Квартиры-студии с бассейном в Грузии

Тбилиси
51
Батуми
180
Аджарская Автономная Республика
661
Самцхе-Джавахети
9
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5 объектов найдено
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 36
Срочная продажа студии в одном из лучших жилых комплексов Интурист-резидент. Студия площадью…
$63,000
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Студия в Батуми, Грузия
Студия
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/27
БОТАНИЧЕСКИЙ САД Комплекс сдан. 27этажный комплекс. Расположен на престижном Новом Бульв…
$73,176
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 14
Продается большая студия в элитном  комплексе Белые паруса ("White Sails").  Блок Е.  Этаж…
$68,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 12/33
Студия в центральной части Батуми. Ликвидный вариант под сдачу в аренду, перепродажи или лич…
$59,700
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Студия в Батуми, Грузия
Студия
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 5
Комплекс Mövenpick  Бронь 9618 долларов Возмозна рассрочка.   8 минут до старого…
$96,187
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Параметры недвижимости в Грузии

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