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Квартиры-студии с садом в Грузии

Тбилиси
51
Батуми
180
Аджарская Автономная Республика
661
Самцхе-Джавахети
9
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4 объекта найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/10
Грузинская компания-застройщик предлагает к продаже квартиру-студию 32,0м2 с предчистовой по…
$40,000
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Студия в Батуми, Грузия
Студия
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/27
БОТАНИЧЕСКИЙ САД Комплекс сдан. 27этажный комплекс. Расположен на престижном Новом Бульв…
$73,176
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/19
The exclusive investment complex, Piazza Residence, is located in the city's most prestigiou…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/10
Компания-застройщик предлагает к продаже студию 32,0м2 с ремонтом "под ключ", (с мебелью и т…
$49,920
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