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Квартиры-студии в Кобулети, Грузия

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1 объект найдено
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Кобулети, Грузия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 27/28
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€42,157
в месяц
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