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Квартиры-студии в Кобулети, Грузия

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26 объектов найдено
Студия 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$215,558
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Студия 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 11/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$111,843
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Студия 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 30/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$281,248
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LDV InvestLDV Invest
Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 30/36
Renaissance by Alliance – это новейший инновационный спортивно-оздоровительный проект Allian…
$281,248
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Студия 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 24/28
Студия с видом на море и горы
$85,085
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 11/28
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$64,325
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 9/36
Renaissance by Alliance – это новейший инновационный спортивно-оздоровительный проект Allian…
$61,851
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Студия 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 25/28
Студия с видом на море и горы.
$86,986
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Студия в Кобулети, Грузия
Студия
Кобулети, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 26/28
Студия с захватывающими видами на море и горы.
$89,125
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/35
Перед вами не просто классический жилой комплекс, а уникальное пространство для гармоничной …
$43,750
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/28
Wellness Resort 5* Swiss Clinic  Швейцарская клиника рядом с ЖК и отелем 5* Первая лин…
$19,900
НДС
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 5/20
Квaртиpа в ЖК прeмиум-класса у cамoго мoря! 50 метpoв дo пляжa, a вoкруг — реликтoвый соcно…
$39,800
НДС
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 10/12
Продаётся просторная и светлая студия с прямым видом на море в новом комфортабельном жилом к…
$69,800
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 10/12
Продаётся просторная и светлая студия с прямым видом на море в новом комфортабельном жилом к…
$69,800
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/12
Продаётся студия в белом каркасе в строящемся современном жилом комплексе на первой линии с …
$38,000
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Студия 1 спальня в Кобулети, Грузия
Студия 1 спальня
Кобулети, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$62,920
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Кобулети, Грузия
Студия
Кобулети, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 26/28
Студия с захватывающими видами на море и горы.
$83,375
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 8/28
Wellness SPA Resort 5* Swiss Clinic  первоначальный взнос 20%  = 13.800 USD Студии от …
$18,000
НДС
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/8
Цена по запросу
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Студия 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 23/28
Студия с захватывающими видами на море и горы.
$78,648
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Студия 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 24/28
$84,847
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/12
Здание гостиничного типа, расположенное на первой линии моря, в одном из самых живописных и …
$65,000
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 6/21
🌊 Откройте для себя Petra Sea Resort — мультифункциональный комплекс-курорт в Кобулети! Э…
Цена по запросу
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SAMO GROUP
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 30/36
Renaissance by Alliance – это новейший инновационный спортивно-оздоровительный проект Allian…
$68,052
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/13
$31,875
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 5/12
Продаётся видовая студия в жилом комплексе Reel by Kobuleti Residence на первой линии. Очен…
$42,500
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