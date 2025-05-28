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Квартиры-студии в Чаквях, Грузия

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3 объекта найдено
Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/12
Точный Адрес: Чакви, Батуми 4 Квадратура: 25м2 Этаж: 4 Макс. кол-во этажей: 12 Каркас: Р…
$28,000
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Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 8/18
Oasis Dreaml and Chakvi Dreamland Oasis Chakvi первый живой оздоровительный комплекс прем…
$75,600
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Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 19/20
Квартира расположена в ближайшем пригороде Чакви. Пригород очень развит, большое количество …
$74,500
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