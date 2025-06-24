Жилой комплекс

Элитный многофункциональный комплекс на первой линии Чёрного моря, в 15 км от Батуми. На территории более 20 гектаров реализован масштабный проект с развитой инфраструктурой для комфортной жизни, отдыха и инвестиций. Комплекс включает сетевые отели, брендированные резиденции Pullman, апартаменты гостиничного типа, а также частный пляж протяжённостью 1 км с современными зонами отдыха, барами и яхт-клубом.
Планировки — Pullman (под ключ):
Апартаменты — без отделки: ремонт $500 м² мебель $400 м²
Финансирование и гарантии: Проект поддерживается Bank of Georgia. Ипотека предоставляется на срок 5–10 лет от 9% годовых в долларах США, оформление возможно по паспорту, без справки о доходах. Гарантией выступает приобретаемая квартира.
Инфраструктура курорта:
Управление курортом и апартаментами осуществляет международная компания VALOR HOSPITALITY — один из мировых лидеров в сфере гостиничного и курортного менеджмента со штаб-квартирой в Атланте, США. В портфолио компании более 90 отелей и курортов в Северной и Южной Америке, Великобритании, Африке, на Ближнем Востоке, в СНГ и Юго-Восточной Азии, а также команда Pullman с 160-летней историей безупречного сервиса. Такой подход гарантирует высокий уровень обслуживания, безопасность и стабильный доход для инвесторов, а также постоянное развитие и внедрение лучших мировых стандартов управления.