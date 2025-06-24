Жилой комплекс

Элитный многофункциональный комплекс на первой линии Чёрного моря, в 15 км от Батуми. На территории более 20 гектаров реализован масштабный проект с развитой инфраструктурой для комфортной жизни, отдыха и инвестиций. Комплекс включает сетевые отели, брендированные резиденции Pullman, апартаменты гостиничного типа, а также частный пляж протяжённостью 1 км с современными зонами отдыха, барами и яхт-клубом.



Планировки — Pullman (под ключ):



Студия — площадь от 40 м², цена от $142,000

Резиденция с 1 спальней — площадь от 63.8 м², цена от $217,000

Резиденция с 2 спальнями — площадь от 97.1 м², цена от $389,000

Резиденция с 3 спальнями — площадь от 242.6 м², цена от $906,000

Пентхаус — площадь 306.9 м², цена от $1,117,000

Апартаменты — без отделки: ремонт $500 м² мебель $400 м²

Студия — площадь от 27.4 м², цена от $38,900

Апартамент с 1 спальней — площадь от 43.35 м², цена от $66,000

Финансирование и гарантии: Проект поддерживается Bank of Georgia. Ипотека предоставляется на срок 5–10 лет от 9% годовых в долларах США, оформление возможно по паспорту, без справки о доходах. Гарантией выступает приобретаемая квартира.

Инфраструктура курорта:



Частный пляж протяжённостью 1 км. с барами и яхт-клубом.

Сетевые отели и брендированные резиденции Pullman.

Рестораны, кафе и лаундж-зоны.

Магазины и бутики.

Крытые и открытые бассейны.

Спа и фитнес-центры.

Аквапарк.

Спортивные площадки.

Детские площадки и центры.

Искусственное озеро.

Казино.

Управление курортом и апартаментами осуществляет международная компания VALOR HOSPITALITY — один из мировых лидеров в сфере гостиничного и курортного менеджмента со штаб-квартирой в Атланте, США. В портфолио компании более 90 отелей и курортов в Северной и Южной Америке, Великобритании, Африке, на Ближнем Востоке, в СНГ и Юго-Восточной Азии, а также команда Pullman с 160-летней историей безупречного сервиса. Такой подход гарантирует высокий уровень обслуживания, безопасность и стабильный доход для инвесторов, а также постоянное развитие и внедрение лучших мировых стандартов управления.