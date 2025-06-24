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Жилой комплекс

Кобулети, Грузия
от
$39,000
BTC
0.4638972
ETH
24.3148375
USDT
38 558.6957274
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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Описание Описание
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ID: 26969
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 15.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Район
    Кобулетский муниципалитет
  • Город
    Кобулети

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    29

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Элитный многофункциональный комплекс на первой линии Чёрного моря, в 15 км от Батуми. На территории более 20 гектаров реализован масштабный проект с развитой инфраструктурой для комфортной жизни, отдыха и инвестиций. Комплекс включает сетевые отели, брендированные резиденции Pullman, апартаменты гостиничного типа, а также частный пляж протяжённостью 1 км с современными зонами отдыха, барами и яхт-клубом.
 

Планировки — Pullman (под ключ):
 

  • Студия — площадь от 40 м², цена от $142,000
  • Резиденция с 1 спальней — площадь от 63.8 м², цена от $217,000
  • Резиденция с 2 спальнями — площадь от 97.1 м², цена от $389,000
  • Резиденция с 3 спальнями — площадь от 242.6 м², цена от $906,000
  • Пентхаус — площадь 306.9 м², цена от $1,117,000

 

Апартаменты — без отделки: ремонт $500 м² мебель $400 м²

  • Студия — площадь от 27.4 м², цена от $38,900
  • Апартамент с 1 спальней — площадь от 43.35 м², цена от $66,000

 

Финансирование и гарантии: Проект поддерживается Bank of Georgia. Ипотека предоставляется на срок 5–10 лет от 9% годовых в долларах США, оформление возможно по паспорту, без справки о доходах. Гарантией выступает приобретаемая квартира.

 

Инфраструктура курорта:
 

  •  Частный пляж протяжённостью 1 км. с барами и яхт-клубом.
  •  Сетевые отели и брендированные резиденции Pullman.
  •  Рестораны, кафе и лаундж-зоны.
  •  Магазины и бутики.
  •  Крытые и открытые бассейны.
  •  Спа и фитнес-центры.
  •  Аквапарк.
  •  Спортивные площадки.
  •  Детские площадки и центры.
  •  Искусственное озеро.
  •  Казино.

 

Управление курортом и апартаментами осуществляет международная компания VALOR HOSPITALITY — один из мировых лидеров в сфере гостиничного и курортного менеджмента со штаб-квартирой в Атланте, США. В портфолио компании более 90 отелей и курортов в Северной и Южной Америке, Великобритании, Африке, на Ближнем Востоке, в СНГ и Юго-Восточной Азии, а также команда Pullman с 160-летней историей безупречного сервиса. Такой подход гарантирует высокий уровень обслуживания, безопасность и стабильный доход для инвесторов, а также постоянное развитие и внедрение лучших мировых стандартов управления.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 43.4
Цена за м², USD 1,522
Цена квартиры, USD 66,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 97.1
Цена за м², USD 4,006
Цена квартиры, USD 389,000
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 242.6
Цена за м², USD 3,735
Цена квартиры, USD 906,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 27.4
Цена за м², USD 1,423
Цена квартиры, USD 39,000

Местонахождение на карте

Кобулети, Грузия

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Жилой комплекс
Кобулети, Грузия
от
$39,000
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