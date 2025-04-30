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Квартиры-студии с видом на море в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
184
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130 объектов найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 12
Продажа квартиры-студии в ORBI Beach Tower.   Площадь: 28 м2, 12 этаж.   Квартир…
$42,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 12/25
Wyndham Deluxe  — комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного…
$81,766
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 14/15
Шикарная видовая студия с мебелью и техникой, с потрясающим видом на море и ботанический сад…
$122,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 21/35
Продается студия в комплексе Orbi Residence — Батуми, в 100 метрах от моря. Из апартамента …
$39,500
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 11/13
ЖК Живописный Novotel. ОДНА СПАЛЬНЯ.  ВИД НА МОРЕ и ГОРОД!   Гостиничные номера   …
$81,396
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 22/25
Wyndham Deluxe  — комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного…
$87,782
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/10
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой комплекс на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метр…
$36,375
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 22/25
Wyndham Deluxe  — комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного…
$112,785
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/10
$38,622
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 47
Срочная продажа студии в самом современном комплексе в Батуми- Orbi Beech Tower. 1 линия от …
$46,000
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 10/13
ЖК Живописный Novotel. ОДНА СПАЛЬНЯ. ПРЯМОЙ ВИД НА МОРЕ! ПАНОРАМА!   Гостиничные номер…
$63,882
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 17/32
Добрый день. Наша кампания Gera Group является одним из застройщиков г. Батуми Грузия. На да…
$33,300
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 35/25
Location – N18 Zhiuli Shartava str., Batumi, opposite to the new stadium, on the Alley of He…
$49,300
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 19/25
Wyndham Deluxe  — комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного…
$89,506
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/35
В продаже квартиры в блоке Б в комплексе в центре нового Батуми с фокусом на семейный отдых …
$32,076
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 14/21
? LEMONGARDEN RESIDENCE & SPA — это  уютный жилой комплекс в Батуми, в районе Нового бульвар…
$1,080
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 38/45
Расположение – Ул. Чжиули Шартава, N18, Батуми, напротив нового стадиона, на Аллее Героев. (…
$48,345
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Студия в Батуми, Грузия
Студия
Батуми, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 11/13
ЖК Живописный Novotel. СТУДИЯ.  ВИД НА МОРЕ и ГОРОД!   Гостиничные номера   Лока…
$63,360
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 18/20
Wyndham Laguna - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Инфр…
$327,957
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 2/35
В продаже квартиры в блоке Б комплекса в центре нового Батуми с фокусом на семейный отдых и …
$28,756
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 16/35
Продается студия в комплексе Orbi Residence — Батуми, в 100 метрах от моря. Из апартамента …
$42,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/10
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой комплекс на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метр…
$35,424
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/15
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического с…
$99,959
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 10/13
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.   И…
$32,025
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 11/50
?Точный Адрес:Шерифа Химшиашвили, 7Д ?Квадратура:33 ?Этаж: 11 ?Макс. кол-во этажей:50 ?К…
$50,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/13
Жилой комплекс расположен в 50 метрах от моря в одном из самых живописных районов Батуми — Г…
$68,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 6/35
В продаже квартиры в блоке Б комплекса в центре нового Батуми с фокусом на семейный отдых и …
$28,847
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/20
Жилой комплекс Luxor Residence имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый откр…
$56,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 2/33
Продается студия в Orbi Beach Tower в 100 метрах от моря. Квартира расположена на 2-м этаже …
$84,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 15/27
Отличный инвестиционный вариант. В пешей доступности вся необходимая инфраструктура, рядом с…
$62,500
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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