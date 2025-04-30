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Квартиры-студии с гаражом в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
184
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16 объектов найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 14/21
? LEMONGARDEN RESIDENCE & SPA — это  уютный жилой комплекс в Батуми, в районе Нового бульвар…
$1,080
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$282,707
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 20/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$280,459
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 13/20
$186,388
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 16/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$203,273
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/20
$164,685
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 18/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$275,098
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 7/19
The exclusive investment complex, Piazza Residence, is located in the city's most prestigiou…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$345,981
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 17/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$215,607
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$280,978
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 2/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$173,557
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$357,437
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/40
Мы объявляем скидку на первые 50 квартир в инвестиционном проекте PANORAMA в Батуми много…
$84,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 16/20
о проекте Станьте собственником номера в отеле от мирового лидера с доходностью 15 % …
$402,708
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 15/20
$200,641
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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