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Квартиры-студии с видом на горы в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
184
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94 объекта найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 6
Продается просторная студия в новом жилом комплексе на Новом бульваре. White House – 30-э…
$43,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 12/25
Wyndham Deluxe  — комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного…
$81,766
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 9/36
Апартаменты в комплексе Холидей, Батуми.   36этажный комплекс  900м от моря Окон…
$58,765
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 16/20
Жилой комплекс Luxor Residence имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый откр…
$73,400
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/15
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического с…
$57,888
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/15
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического с…
$58,592
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 4/16
Продаётся полностью готовая студия для сдачи в аренду или для жизни в перспективном месте на…
$44,900
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 22/25
Wyndham Deluxe  — комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного…
$87,782
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/10
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой комплекс на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метр…
$36,375
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English, Русский
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 22/25
Wyndham Deluxe  — комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного…
$112,785
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/10
$38,622
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Языки общения
English, Русский
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 17/32
Добрый день. Наша кампания Gera Group является одним из застройщиков г. Батуми Грузия. На да…
$33,300
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 19/25
Wyndham Deluxe  — комплекс с инфраструктурой 5* отеля с управляющей компанией международного…
$89,506
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 14/21
? LEMONGARDEN RESIDENCE & SPA — это  уютный жилой комплекс в Батуми, в районе Нового бульвар…
$1,080
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/15
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического с…
$58,464
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 38/45
Расположение – Ул. Чжиули Шартава, N18, Батуми, напротив нового стадиона, на Аллее Героев. (…
$48,345
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 113/15
Апартаменты сдаются в состоянии «Зелёного Каркаса» или под ключ с мебелью и техникой Прое…
$107,348
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Застройщик
Гумбати Групп
Языки общения
Русский, Українська
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 12/33
Студия в центральной части Батуми. Ликвидный вариант под сдачу в аренду, перепродажи или лич…
$59,700
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 18/20
Wyndham Laguna - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Инфр…
$327,957
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 6/15
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического с…
$80,281
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/10
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой комплекс на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метр…
$35,424
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English, Русский
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/15
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического с…
$99,959
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 10/13
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.   И…
$32,025
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English, Русский
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/13
Жилой комплекс расположен в 50 метрах от моря в одном из самых живописных районов Батуми — Г…
$68,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/20
Жилой комплекс Luxor Residence имеет рекреационную зону площадью 13 000 м2, 27-метровый откр…
$56,000
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/15
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического с…
$61,296
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 15/20
Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…
$36,432
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/5
Garden Residence - это элитный отельный комплекс 5* с сервисами All Inclusive от Wyndham. Ин…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 9/12
$42,361
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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