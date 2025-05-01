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Дома с видом на море в Материковой Финляндии, Финляндия

Хельсинки
14
Тампере
4
Эспоо
19
Рованиеми
13
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8 объектов найдено
Дом 5 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
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$699,403
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Treksila, Финляндия
Дом 7 комнат
Treksila, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$271,801
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
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$471,955
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 4 комнаты в Корсгольм, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Корсгольм, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$420,715
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$180,422
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 1 комната в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коттедж 1 комната
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$158,077
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 3 комнаты в Ловийса, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Ловийса, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 30 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$278,624
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$471,955
Оставить заявку
Закрыть
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Материковой Финляндии

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Материковой Финляндии, Финляндия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
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