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Дома в Helsinki sub region, Финляндия

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14
Эспоо
18
Вантаа
34
Сипоо
11
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117 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
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$417,799
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Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 1/2
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$549,139
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Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
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$519,701
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Туусула, Финляндия
Дом 5 комнат
Туусула, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Просторная и личная двухквартирная квартира с 4 спальнями в тихом и удобном для детей районе…
$338,542
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
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$324,406
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Сипоо, Финляндия
Дом 5 комнат
Сипоо, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$335,688
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Ярвенпяа, Финляндия
Дом 3 комнаты
Ярвенпяа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$224,922
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$305,918
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/2
Высококачественный каменный дом будет построен в отличном месте в престижном районе Ханика в…
$903,533
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$281,929
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$417,799
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$677,083
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Сипоо, Финляндия
Дом 4 комнаты
Сипоо, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$482,759
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$191,350
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 8 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Этаж 3/3
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$656,703
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 8 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 287 м²
Этаж 1/2
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$3,34 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Нурмиярви, Финляндия
Дом 5 комнат
Нурмиярви, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
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$439,312
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$617,074
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Ohkola, Финляндия
Дом 5 комнат
Ohkola, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 178 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$519,701
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Vanjarvi, Финляндия
Дом 5 комнат
Vanjarvi, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$211,527
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Керава, Финляндия
Дом 5 комнат
Керава, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$442,387
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Saunaniemi, Финляндия
Дом 3 комнаты
Saunaniemi, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
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$441,250
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Туусула, Финляндия
Дом 5 комнат
Туусула, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 1/2
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$384,388
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Этаж 1/2
Строительство началось, цель RS, экспортируется в последнюю очередь! Потрясающая южная часть…
$617,074
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Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$531,024
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$563,859
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Дом 3 комнаты в Herrala, Финляндия
Дом 3 комнаты
Herrala, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
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$259,853
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Дом 4 комнаты в Керава, Финляндия
Дом 4 комнаты
Керава, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Этаж 1/2
Это то, о чем вы мечтали? Живите своей мечтой сейчас. Частный дом и теплый гараж в Вирренкул…
$507,246
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Дом 4 комнаты в Керава, Финляндия
Дом 4 комнаты
Керава, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
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$362,319
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Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
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$658,463
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Helsinki sub region, Финляндия

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