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Дома в Северной Карелии, Финляндия

3 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Район Йоэнсуу, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Район Йоэнсуу, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Каково было бы иметь собственный остров и островной коттедж в тишине природы в окружении пей…
$141,028
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 2 комнаты в Лиекса, Финляндия
Вилла 2 комнаты
Лиекса, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Уникальная пляжная вилла в национальном ландшафте Лома-Коли, рядом с пешеходными и лыжными т…
$276,415
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Контиолахти, Финляндия
Дом 5 комнат
Контиолахти, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$326,057
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Северной Карелии, Финляндия

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