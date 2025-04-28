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Дома в Лапландии, Финляндия

Рованиеми
13
Kemi Tornio sub region
40
Торнио
22
Fell Lapland sub region
19
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90 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 2/2
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$203,377
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Коттедж 1 комната в Торнио, Финляндия
Коттедж 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
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$44,311
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Дом 4 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
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$67,035
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Дом 3 комнаты в Экясломпoлo, Финляндия
Дом 3 комнаты
Экясломпoлo, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
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$166,606
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Дом 2 комнаты в Konttajarvi, Финляндия
Дом 2 комнаты
Konttajarvi, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
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$92,966
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Дом 9 комнат в Kylajoki, Финляндия
Дом 9 комнат
Kylajoki, Финляндия
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 188 м²
Этаж 1/1
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$203,377
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Коттедж 2 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Это идеально расположенный коттедж с современными удобствами для тех, кто ищет спокойствия. …
$179,517
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Вилла 5 комнат в Салла, Финляндия
Вилла 5 комнат
Салла, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
Эта великолепная бревенчатая вилла расположена у подножия Саллатунтури, рядом с новым национ…
$232,918
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Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
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$125,097
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Дом 4 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
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$305,634
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 2 комнаты в Муонио, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Муонио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$169,291
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Дом 4 комнаты в Kylajoki, Финляндия
Дом 4 комнаты
Kylajoki, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$146,568
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Дом 5 комнат в Симо, Финляндия
Дом 5 комнат
Симо, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$146,445
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Дом 3 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$117,486
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Коттедж 1 комната в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 1 комната
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
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$129,525
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Вилла 5 комнат в Киттиля, Финляндия
Вилла 5 комнат
Киттиля, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
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$823,734
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Дом 6 комнат в Торнио, Финляндия
Дом 6 комнат
Торнио, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
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$260,860
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Дом 8 комнат в Тервола, Финляндия
Дом 8 комнат
Тервола, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Этаж 1/3
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$301,089
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Дом 8 комнат в Торнио, Финляндия
Дом 8 комнат
Торнио, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Этаж 1/1
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$177,225
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Коттедж 2 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
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$181,221
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Коттедж 3 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
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$192,015
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Дом 6 комнат в Киттиля, Финляндия
Дом 6 комнат
Киттиля, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
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$199,612
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Дом 3 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 3 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
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$73,921
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Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
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$62,548
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Дом 7 комнат в Киттиля, Финляндия
Дом 7 комнат
Киттиля, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 172 м²
Этаж 1/3
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$829,414
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Дом 4 комнаты в Кеминмаа, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеминмаа, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
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$301,089
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Дом 3 комнаты в Kylaniemi, Финляндия
Дом 3 комнаты
Kylaniemi, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Этаж 1/2
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$407,890
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Дом 3 комнаты в Юли-Раумо, Финляндия
Дом 3 комнаты
Юли-Раумо, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
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$162,230
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Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 1/2
С собственным угловым участком, очаровательным отдельно стоящим домом, зданием во дворе и до…
$39,766
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Вилла 3 комнаты в Misi, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Misi, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
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$253,044
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Типы недвижимости в Лапландии

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Параметры недвижимости в Лапландии, Финляндия

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