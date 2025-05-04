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Дома в Центральной Финляндии, Финляндия

Jyvaskyla sub region
28
Ювяскюля
20
Лаукаа
5
Муураме
3
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29 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Vaajakoski, Финляндия
Дом 4 комнаты
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
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$260,663
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Муураме, Финляндия
Дом 5 комнат
Муураме, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 1/1
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$350,381
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
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$442,387
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 7 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 174 м²
Этаж 1/2
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$198,449
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$294,545
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Лаукаа, Финляндия
Дом 5 комнат
Лаукаа, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$323,398
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$294,545
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$294,545
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 5 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Коттедж 5 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$553,829
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Vaajakoski, Финляндия
Дом 7 комнат
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$513,288
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$221,762
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Tikkakoski, Финляндия
Дом 5 комнат
Tikkakoski, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$169,449
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Лаукаа, Финляндия
Дом 3 комнаты
Лаукаа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$112,587
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Лаукаа, Финляндия
Дом 4 комнаты
Лаукаа, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$282,547
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Лаукаа, Финляндия
Дом 5 комнат
Лаукаа, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$225,174
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Муураме, Финляндия
Дом 3 комнаты
Муураме, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
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$36,168
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$361,684
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Vaajakoski, Финляндия
Дом 7 комнат
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$322,976
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$282,036
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$294,545
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Vaajakoski, Финляндия
Дом 5 комнат
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$303,643
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Tikkakoski, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tikkakoski, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$96,666
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Лаукаа, Финляндия
Дом 4 комнаты
Лаукаа, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 1/1
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$135,332
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$294,545
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$283,173
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 3 комнаты в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$548,177
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Муураме, Финляндия
Дом 3 комнаты
Муураме, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$36,168
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 12 комнат в Sayryla, Финляндия
Вилла 12 комнат
Sayryla, Финляндия
Число комнат 12
Количество спален 9
Площадь 413 м²
Этаж 1/3
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$1,54 млн
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Дом 4 комнаты в Vaajakoski, Финляндия
Дом 4 комнаты
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
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$311,824
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Центральной Финляндии, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
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