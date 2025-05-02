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Дома в Loviisa sub region, Финляндия

Ловийса
11
12 объектов найдено
Дом 5 комнат в Garnison, Финляндия
Дом 5 комнат
Garnison, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/3
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$135,332
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Koskenkyla, Финляндия
Дом 3 комнаты
Koskenkyla, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 1/1
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$180,821
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Garnison, Финляндия
Дом 5 комнат
Garnison, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/3
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$191,057
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 3 комнаты в Ловийса, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Ловийса, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 30 м²
Этаж 1/2
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$278,624
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Garnison, Финляндия
Дом 4 комнаты
Garnison, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$225,174
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Tesjoki, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tesjoki, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$135,332
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Koskenkyla, Финляндия
Дом 4 комнаты
Koskenkyla, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$266,114
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Ловийса, Финляндия
Дом 5 комнат
Ловийса, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$283,173
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Tesjoki, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tesjoki, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$100,148
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Torpparinmaki, Финляндия
Дом 3 комнаты
Torpparinmaki, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$113,214
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Tesjoki, Финляндия
Дом 5 комнат
Tesjoki, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$305,918
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Ловийса, Финляндия
Дом 6 комнат
Ловийса, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$261,565
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Параметры недвижимости в Loviisa sub region, Финляндия

с террасой
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
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