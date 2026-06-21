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Дома в Лиексе, Финляндия

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виллы
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7 объектов найдено
Вилла в Merilanranta, Финляндия
Вилла
Merilanranta, Финляндия
$406,514
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж в Лиекса, Финляндия
Коттедж
Лиекса, Финляндия
$80,141
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Purnuvaara, Финляндия
Дом
Purnuvaara, Финляндия
$89,405
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Merilanranta, Финляндия
Вилла
Merilanranta, Финляндия
Современный компактный бревенчатый салон расположен в тихом месте в Лома-Коли на склоне Кяря…
$148,087
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Merilanranta, Финляндия
Вилла
Merilanranta, Финляндия
$569,120
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Лиекса, Финляндия
Вилла
Лиекса, Финляндия
Построенная в 2010 году, эта вилла из термальных бревен предлагает качественный отдых в прес…
$192,804
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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TekceTekce
Вилла в Merilanranta, Финляндия
Вилла
Merilanranta, Финляндия
$174,220
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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