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Дома в Похьянмаа, Финляндия

Vaasa sub region
7
Kyronmaa sub region
3
Лайхиа
3
Корсгольм
3
10 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Perala, Финляндия
Дом 4 комнаты
Perala, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/1
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$126,018
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$362,780
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Малакс, Финляндия
Дом 7 комнат
Малакс, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Здесь вас ждет великолепный ансамбльновых жителей. В доме есть круговорот водыцентральное во…
$289,829
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 4 комнаты в Корсгольм, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Корсгольм, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$420,715
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 9 комнат в Vaasa sub region, Финляндия
Дом 9 комнат
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$530,975
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Lyyskila, Финляндия
Дом 5 комнат
Lyyskila, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$119,767
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Корсгольм, Финляндия
Дом 5 комнат
Корсгольм, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$124,536
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Корсгольм, Финляндия
Дом 4 комнаты
Корсгольм, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$248,548
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Klockarbacken, Финляндия
Дом 4 комнаты
Klockarbacken, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$44,346
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Lyyskila, Финляндия
Дом 4 комнаты
Lyyskila, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$151,243
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Параметры недвижимости в Похьянмаа, Финляндия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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