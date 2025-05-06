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Дома в Kemi Tornio sub region, Финляндия

Торнио
21
Кеми
10
Тервола
4
Кеминмаа
3
39 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Тервола, Финляндия
Дом 2 комнаты
Тервола, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
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$100,434
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Коттедж 1 комната в Торнио, Финляндия
Коттедж 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
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$44,010
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Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 3/3
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$72,222
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Торнио, Финляндия
Дом 4 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
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$96,666
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Торнио, Финляндия
Дом 6 комнат
Торнио, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Этаж 1/1
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$160,807
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Кеминмаа, Финляндия
Дом 3 комнаты
Кеминмаа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
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$79,110
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$44,010
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 1/2
С собственным угловым участком, очаровательным отдельно стоящим домом, зданием во дворе и до…
$32,726
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$63,686
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Торнио, Финляндия
Дом 6 комнат
Торнио, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
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$260,860
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 спален в Торнио, Финляндия
Дом 6 спален
Торнио, Финляндия
Количество спален 6
Порвоо - небольшой прибрежный городок, расположенный чуть более чем в получасе езды от Хельс…
$1,27 млн
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Дом 3 комнаты в Юли-Раумо, Финляндия
Дом 3 комнаты
Юли-Раумо, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
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$162,230
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Дом 4 комнаты в Kylajoki, Финляндия
Дом 4 комнаты
Kylajoki, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
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$55,295
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Кеминмаа, Финляндия
Дом 3 комнаты
Кеминмаа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$406,248
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 8 комнат в Тервола, Финляндия
Дом 8 комнат
Тервола, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Этаж 1/3
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$299,044
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Дом 8 комнат в Торнио, Финляндия
Дом 8 комнат
Торнио, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Этаж 1/1
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$177,225
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Дом 5 комнат в Торнио, Финляндия
Дом 5 комнат
Торнио, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/2
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$188,782
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Дом 4 комнаты в Kylajoki, Финляндия
Дом 4 комнаты
Kylajoki, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
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$145,572
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 1 комната в Тервола, Финляндия
Дом 1 комната
Тервола, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
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$31,597
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Дом 4 комнаты в Торнио, Финляндия
Дом 4 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/3
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$55,859
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Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
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$67,097
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Дом 3 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 3 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
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$73,921
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Дом 3 комнаты в Торнио, Финляндия
Дом 3 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
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$167,237
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Дом 4 комнаты в Тервола, Финляндия
Дом 4 комнаты
Тервола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/1
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$47,445
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Дом 5 комнат в Кеми, Финляндия
Дом 5 комнат
Кеми, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 1/1
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$151,455
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Дом 4 комнаты в Торнио, Финляндия
Дом 4 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
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$73,627
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Дом 4 комнаты в Кеминмаа, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеминмаа, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
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$299,044
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Дом 1 комната в Торнио, Финляндия
Дом 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 1 м²
Этаж 2/2
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$22,644
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Дом 4 комнаты в Торнио, Финляндия
Дом 4 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
Этаж 1/1
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$328,815
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Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
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$62,548
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Параметры недвижимости в Kemi Tornio sub region, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
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