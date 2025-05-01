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Дома в Тампере, Финляндия

4 объекта найдено
Дом 6 комнат в Tampere sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/1
Целый двухквартирный дом из Хайхары! Теперь обе квартиры двухквартирного дома в Хайхаре на у…
$321,529
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Приглашаем посетить наш современный и уютный двухквартирный дом в Вииале, Тампере! Квартира,…
$316,887
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 3/2
Отличное место для предварительного кондиционированного переднего мужского дома. Этот дом с …
$89,439
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$454,773
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Тампере, Финляндия

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