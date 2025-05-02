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Дома в Tampere sub region, Финляндия

Тампере
4
Юлёярви
4
Пялькяне
3
13 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
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$454,773
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Дом 4 комнаты в Uusikyla, Финляндия
Дом 4 комнаты
Uusikyla, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$340,795
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Дом 4 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Приглашаем посетить наш современный и уютный двухквартирный дом в Вииале, Тампере! Квартира,…
$315,790
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 3 комнаты в Sappee, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Sappee, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$307,055
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Onkkaala, Финляндия
Дом 4 комнаты
Onkkaala, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Пялкяйнена в этом потрясающем отдельно стоящ…
$216,619
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Коттедж 1 комната в Юлёярви, Финляндия
Коттедж 1 комната
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$110,566
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Tampere sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/1
Целый двухквартирный дом из Хайхары! Теперь обе квартиры двухквартирного дома в Хайхаре на у…
$320,416
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Дом 5 комнат в Pyhalto, Финляндия
Дом 5 комнат
Pyhalto, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$396,897
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Kyronlahti, Финляндия
Дом 5 комнат
Kyronlahti, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Отличный ансамбль для жизни и игры. Благодаря геотермальному отоплению затраты на энергию ос…
$389,237
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Дом 5 комнат в Нокиа, Финляндия
Дом 5 комнат
Нокиа, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$369,079
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 3/2
Отличное место для предварительного кондиционированного переднего мужского дома. Этот дом с …
$89,130
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Дом 3 комнаты в Юлёярви, Финляндия
Дом 3 комнаты
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$214,939
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом в Onkkaala, Финляндия
Дом
Onkkaala, Финляндия
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
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$255,879
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Параметры недвижимости в Tampere sub region, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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