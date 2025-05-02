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Дома в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

Turku sub region
7
Наантали
3
11 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Turku sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Turku sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
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$323,398
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Loimaa sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Loimaa sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
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$134,259
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Koljola, Финляндия
Дом 6 комнат
Koljola, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
Этаж 1/2
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$381,340
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 11 комнат в Наантали, Финляндия
Вилла 11 комнат
Наантали, Финляндия
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
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$1,57 млн
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Наантали, Финляндия
Дом 5 комнат
Наантали, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/2
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$567,483
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Тарвасйоки, Финляндия
Дом 4 комнаты
Тарвасйоки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
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$168,086
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Райсио, Финляндия
Дом 4 комнаты
Райсио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$349,496
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Koljola, Финляндия
Дом 4 комнаты
Koljola, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$376,412
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 2 комнаты в Кимитоён, Финляндия
Вилла 2 комнаты
Кимитоён, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$172,061
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Паргас, Финляндия
Дом 3 комнаты
Паргас, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/2
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$326,802
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Рюмяттюля, Финляндия
Дом 5 комнат
Рюмяттюля, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$344,108
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Параметры недвижимости в Варсинайсе-Суоми, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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