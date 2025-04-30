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Дома в Пирканмаа, Финляндия

Тампере
4
Southern Pirkanmaa
18
Валкеакоски
15
Tampere sub region
13
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32 объекта найдено
Дом 6 комнат в Акаа, Финляндия
Дом 6 комнат
Акаа, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Этаж 1/2
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$196,693
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Дом 3 комнаты в Юлёярви, Финляндия
Дом 3 комнаты
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
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$214,939
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Дом 6 комнат в Tampere sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/1
Целый двухквартирный дом из Хайхары! Теперь обе квартиры двухквартирного дома в Хайхаре на у…
$323,268
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Viuha, Финляндия
Дом 4 комнаты
Viuha, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
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$101,306
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Huittula, Финляндия
Дом 5 комнат
Huittula, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$192,367
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Нокиа, Финляндия
Дом 5 комнат
Нокиа, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$372,709
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Дом 4 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Добро пожаловать в крылья истории в районе Хака. По данным Музейного агентства Финляндии, эт…
$79,565
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Дом 4 комнаты в Onkkaala, Финляндия
Дом 4 комнаты
Onkkaala, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Познакомьтесь с лучшими достопримечательностями Пялкяйнена в этом потрясающем отдельно стоящ…
$218,547
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Дом 4 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Красивый ухоженный одноуровневый особняк к северу от Валкеакоски. В доме были отремонтирован…
$135,454
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 1 комната в Юлёярви, Финляндия
Коттедж 1 комната
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$111,550
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Kyronlahti, Финляндия
Дом 5 комнат
Kyronlahti, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 1/1
Отличный ансамбль для жизни и игры. Благодаря геотермальному отоплению затраты на энергию ос…
$392,702
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Дом 5 комнат в Валкеакоски, Финляндия
Дом 5 комнат
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Совокупность множества возможностей! Отдельно стоящий дом и зал с отдельными кодами недвижим…
$328,959
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Дом в Onkkaala, Финляндия
Дом
Onkkaala, Финляндия
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$255,879
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Дом 5 комнат в Икаалинен, Финляндия
Дом 5 комнат
Икаалинен, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Этаж 1/1
Этот великолепный фермерский комплекс, расположенный в Икаалинен-Теваниеми, среди красивых п…
$192,367
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Дом 5 комнат в Valto, Финляндия
Дом 5 комнат
Valto, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Теперь на южной стороне Валкеакоски будет построен великолепный отдельно стоящий дом, постро…
$278,762
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Дом 5 комнат в Валкеакоски, Финляндия
Дом 5 комнат
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
Отдельно стоящий дом в хорошем месте, требующий ремонта! Собственный участок. Квартира прошл…
$67,158
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Вилла 3 комнаты в Sappee, Финляндия
Вилла 3 комнаты
Sappee, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$307,055
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Дом 4 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$454,773
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Дом 5 комнат в Валкеакоски, Финляндия
Дом 5 комнат
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$203,566
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Дом 5 комнат в Валкеакоски, Финляндия
Дом 5 комнат
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 1/1
Добро пожаловать в отель Valkeakoski Lintula. Эта автономная, энергоэффективная и образцовая…
$420,021
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Дом 5 комнат в Pyhalto, Финляндия
Дом 5 комнат
Pyhalto, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 1/1
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$396,897
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Дом 3 комнаты в Valto, Финляндия
Дом 3 комнаты
Valto, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
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$44,352
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Дом 3 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Дом 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
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$307,055
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Дом 2 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Дом 2 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Благодаря отличному транспортному сообщению и природе комплекс ищет нового владельца! В этом…
$112,689
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Дом 3 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Дом 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
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$271,801
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Коттедж 3 комнаты в Урьяла, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Урьяла, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
Жемчужина коттеджей будет здесь! Завершенный в 2023 году комплекс рядом с озером Рутаярви. Д…
$272,046
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Дом 2 комнаты в Акаа, Финляндия
Дом 2 комнаты
Акаа, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
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$78,470
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Дом 4 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/2
Приглашаем посетить наш современный и уютный двухквартирный дом в Вииале, Тампере! Квартира,…
$318,601
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Дом 4 комнаты в Tampere sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tampere sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 3/2
Отличное место для предварительного кондиционированного переднего мужского дома. Этот дом с …
$89,923
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Дом 4 комнаты в Tyry, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tyry, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Заранее проверенный в фитнесе палисадник с собственным садовым участком! Расположение этого …
$112,689
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Параметры недвижимости в Пирканмаа, Финляндия

с террасой
Недорогая
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