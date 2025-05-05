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Дома в Хамине, Финляндия

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Hietakyla, Финляндия
Дом 4 комнаты
Hietakyla, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$238,821
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Хиллонкюля, Финляндия
Дом 5 комнат
Хиллонкюля, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$244,507
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Rautjarvi, Финляндия
Дом 3 комнаты
Rautjarvi, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$191,057
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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