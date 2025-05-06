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Дома в Кюменлааксо, Финляндия

Котка
21
Район Коувола
12
Коувола
12
Хамина
3
12 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
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$106,901
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Район Коувола, Финляндия
Дом 5 комнат
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 1/3
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$101,214
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
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$52,313
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Район Коувола, Финляндия
Дом 5 комнат
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Этаж 2/2
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$158,077
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Дом 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
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$67,097
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$121,685
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Дом 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$111,718
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Район Коувола, Финляндия
Дом 5 комнат
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$183,900
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Район Коувола, Финляндия
Дом 8 комнат
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 243 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$186,157
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$260,428
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$130,902
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$100,412
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Параметры недвижимости в Кюменлааксо, Финляндия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
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