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Дома в Порвоо, Финляндия

20 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/1
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$418,505
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Дом 5 комнат в Porvoo sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
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$312,741
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Дом 2 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Дом 2 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
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$169,335
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Porvoo sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
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$271,993
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Kerkkoo, Финляндия
Дом 4 комнаты
Kerkkoo, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$338,515
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Tolkkinen, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tolkkinen, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
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$674,259
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Porvoo sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$336,283
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Hamari, Финляндия
Дом 6 комнат
Hamari, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$880,204
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
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$504,425
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Tolkkinen, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tolkkinen, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$142,155
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
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$361,032
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Таунхаус 3 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Таунхаус 3 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
New house - special price from developer We build houses in Finland more then 15 years (h…
$268,981
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Дом 4 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Мы строим дома в Финляндии более 15 лет (https://invest-finland.com/)Цена без внутренней отд…
$357,555
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Дом 6 комнат в Porvoo sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 2/2
Продается большой отдельно стоящий дом в престижном районе Йоханнисберг в Порвоо. Йоханнисбе…
$414,147
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Porvoo sub region, Финляндия
Вилла 5 комнат
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Amazing project - One Only - special price from the finnish developer  We build houses in…
$475,468
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Дом 5 комнат в Hamari, Финляндия
Дом 5 комнат
Hamari, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$227,609
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Дом 7 комнат в Treksila, Финляндия
Дом 7 комнат
Treksila, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Этаж 3/3
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$237,355
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Дом 4 комнаты в Porvoo sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Очаровательный и прекрасно отремонтированный двухквартирный дом в сельской местности!Добро п…
$218,923
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Дом 5 комнат в Mossakrog, Финляндия
Дом 5 комнат
Mossakrog, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Этаж 1/1
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$192,194
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Дом 5 комнат в Porvoo sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$479,598
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Порвоо, Финляндия

с гаражом
с террасой
с видом на море
Недорогая
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