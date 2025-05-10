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Дома в Уусимаа, Финляндия

Хельсинки
14
Эспоо
20
Helsinki sub region
121
Вантаа
36
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157 объектов найдено
Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/1
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$364,786
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Дом 3 комнаты в Ловийса, Финляндия
Дом 3 комнаты
Ловийса, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
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$67,345
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
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$369,275
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Лапинъярви, Финляндия
Дом 4 комнаты
Лапинъярви, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/1
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$185,199
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Этаж 3/3
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$651,002
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Torpparinmaki, Финляндия
Дом 3 комнаты
Torpparinmaki, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$113,214
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Vanjarvi, Финляндия
Дом 5 комнат
Vanjarvi, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$211,527
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 1 комната в Киркконумми, Финляндия
Коттедж 1 комната
Киркконумми, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$338,898
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$414,172
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Herrala, Финляндия
Дом 3 комнаты
Herrala, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$259,853
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$414,172
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
Уютный и теплый дом. Просторный и просторныйгостиная. Три спальни. На кухне можно разместить…
$499,476
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Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Добро пожаловать в Rekola в Саарантии, где вы найдете уютный отдельно стоящий дом на собстве…
$325,501
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Дом 4 комнаты в Mylly, Финляндия
Дом 4 комнаты
Mylly, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
Уютная двухкомнатная квартира с тминном/кладовой рядом с главной дверью и всем необходимым п…
$289,584
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Дом 4 комнаты в Сипоо, Финляндия
Дом 4 комнаты
Сипоо, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
Этаж 1/1
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$374,417
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Дом 4 спальни в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 спальни
Helsinki sub region, Финляндия
Количество спален 4
Площадь 286 м²
Продается дом, сделанный по новейшим технологиям, располагается в пригороде Хельсинки - Эспо…
$1,77 млн
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Дом 10 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 10 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 333 м²
Этаж 1/3
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$1,35 млн
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Дом 4 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
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$375,247
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Керава, Финляндия
Дом 4 комнаты
Керава, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$293,734
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 2/2
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$611,718
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Этаж 1/1
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$375,290
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Лапинъярви, Финляндия
Дом 4 комнаты
Лапинъярви, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
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$32,550
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Коттедж 3 комнаты в Ловийса, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Ловийса, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 30 м²
Этаж 1/2
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$278,624
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Дом 3 комнаты в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$391,211
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Дом 5 комнат в Porvoo sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Porvoo sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 1/1
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$271,993
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$613,597
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Дом 4 комнаты в Туусула, Финляндия
Дом 4 комнаты
Туусула, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
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$169,449
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Ловийса, Финляндия
Дом 5 комнат
Ловийса, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
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$283,173
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Дом 5 комнат в Helsinki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Helsinki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 1/1
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$874,363
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Дом 5 комнат в Сиунтио, Финляндия
Дом 5 комнат
Сиунтио, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
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$387,228
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Типы недвижимости в Уусимаа

коттеджи

Параметры недвижимости в Уусимаа, Финляндия

с гаражом
с террасой
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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