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Дома в Районе Восточная Лапландия, Финляндия

Кемиярви
11
14 объектов найдено
Коттедж 2 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Это идеально расположенный коттедж с современными удобствами для тех, кто ищет спокойствия. …
$178,298
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Дом 2 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Дом 2 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
Потрясающая двухквартирная квартира рядом с трассами и склонами. Просторная гостиная, открыт…
$153,472
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Коттедж 2 комнаты в Посио, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Посио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
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$112,587
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Коттедж 4 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Чудесный бревенчатый домик на берегу Кемиярви, недалеко от склонов и трасс Суомутунтури. Это…
$223,436
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Вилла 5 комнат в Салла, Финляндия
Вилла 5 комнат
Салла, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/2
Эта великолепная бревенчатая вилла расположена у подножия Саллатунтури, рядом с новым национ…
$231,336
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Коттедж 3 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
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$190,711
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Коттедж 3 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$189,919
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Коттедж 1 комната в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 1 комната
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$128,645
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Pyhatunturi, Финляндия
Дом 3 комнаты
Pyhatunturi, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$293,401
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 5 комнат в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 5 комнат
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$310,328
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Дом 3 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$91,406
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 3 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$138,801
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Дом 3 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Великолепно расположенная, ухоженная двухквартирная квартира ищет нового владельца. Эта квар…
$106,076
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$179,426
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Международное агентство недвижимости Habita
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Типы недвижимости в Районе Восточная Лапландия

коттеджи

Параметры недвижимости в Районе Восточная Лапландия, Финляндия

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