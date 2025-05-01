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Земельные участки в Финляндии

60 объектов найдено
Участок земли в Торнио, Финляндия
Участок земли
Торнио, Финляндия
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$74,403
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Участок земли в Район Йоэнсуу, Финляндия
Участок земли
Район Йоэнсуу, Финляндия
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$113,383
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Участок земли в Helsinki sub region, Финляндия
Участок земли
Helsinki sub region, Финляндия
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$21,608
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Участок земли в Кемиярви, Финляндия
Участок земли
Кемиярви, Финляндия
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$14,216
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Участок земли в Киттиля, Финляндия
Участок земли
Киттиля, Финляндия
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$955,283
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Участок земли в Киттиля, Финляндия
Участок земли
Киттиля, Финляндия
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$101,306
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Участок земли в Kylajoki, Финляндия
Участок земли
Kylajoki, Финляндия
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$17,074
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Участок земли в Helsinki sub region, Финляндия
Участок земли
Helsinki sub region, Финляндия
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$250,193
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Участок земли в Ярвенпяа, Финляндия
Участок земли
Ярвенпяа, Финляндия
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$243,370
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Участок земли в Lansi Taasjarvi, Финляндия
Участок земли
Lansi Taasjarvi, Финляндия
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$146,704
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Участок земли в Meltaus, Финляндия
Участок земли
Meltaus, Финляндия
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$22,765
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Участок земли в Торнио, Финляндия
Участок земли
Торнио, Финляндия
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$21,058
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Участок земли в Hyokannummi, Финляндия
Участок земли
Hyokannummi, Финляндия
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$65,960
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Участок земли в Kello, Финляндия
Участок земли
Kello, Финляндия
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$36,392
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Участок земли в Киттиля, Финляндия
Участок земли
Киттиля, Финляндия
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$38,493
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Участок земли в Turku sub region, Финляндия
Участок земли
Turku sub region, Финляндия
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$193,331
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Участок земли в Торнио, Финляндия
Участок земли
Торнио, Финляндия
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$22,643
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Участок земли в Руоколахти, Финляндия
Участок земли
Руоколахти, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Удивительный и уникальный земельный участок с роскошной пышной виллой, который будет построе…
$59,774
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Участок земли в Oikarainen, Финляндия
Участок земли
Oikarainen, Финляндия
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$89,842
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Участок земли в Helsinki sub region, Финляндия
Участок земли
Helsinki sub region, Финляндия
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$226,311
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Участок земли в Кийминки, Финляндия
Участок земли
Кийминки, Финляндия
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$38,666
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Участок земли в Пайппинен, Финляндия
Участок земли
Пайппинен, Финляндия
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$28,368
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Участок земли в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Участок земли
Jyvaskyla sub region, Финляндия
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$31,274
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Участок земли в Рануа, Финляндия
Участок земли
Рануа, Финляндия
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$55,775
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Участок земли в Nikkola, Финляндия
Участок земли
Nikkola, Финляндия
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$32,349
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Участок земли в Rovaniemi sub region, Финляндия
Участок земли
Rovaniemi sub region, Финляндия
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$158,077
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Международное агентство недвижимости Habita
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Участок земли в Торнио, Финляндия
Участок земли
Торнио, Финляндия
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$16,982
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Международное агентство недвижимости Habita
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Участок земли в Helsinki sub region, Финляндия
Участок земли
Helsinki sub region, Финляндия
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$282,036
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Участок земли в Helsinki sub region, Финляндия
Участок земли
Helsinki sub region, Финляндия
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$135,332
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Участок земли в Кемиярви, Финляндия
Участок земли
Кемиярви, Финляндия
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$113,827
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