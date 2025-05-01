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Дома в Кеми, Финляндия

10 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 3 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
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$73,921
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 3/3
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$72,457
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Кеми, Финляндия
Дом 5 комнат
Кеми, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 1/1
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$158,645
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$44,154
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$67,097
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 1/2
С собственным угловым участком, очаровательным отдельно стоящим домом, зданием во дворе и до…
$32,832
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$63,686
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$62,548
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$125,097
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Кеми, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кеми, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$180,422
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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