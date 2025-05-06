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Дома в Районе Котка-Хамина, Финляндия

Котка
21
Хамина
3
28 объектов найдено
Коттедж 2 комнаты в Лааякоски, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Лааякоски, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/1
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$83,786
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Дом 5 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 5 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 177 м²
Этаж 1/1
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$259,284
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Миехиккяля, Финляндия
Дом 3 комнаты
Миехиккяля, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
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$100,770
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 5 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/3
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$169,449
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 2/2
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$126,234
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Пишкоо, Финляндия
Дом 5 комнат
Пишкоо, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
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$185,370
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 1/2
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$135,332
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 5 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$145,567
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Hietakyla, Финляндия
Дом 4 комнаты
Hietakyla, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/2
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$238,821
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Кинминтарано, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кинминтарано, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
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$96,666
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Каарниеми, Финляндия
Дом 5 комнат
Каарниеми, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$141,518
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Хиллонкюля, Финляндия
Дом 5 комнат
Хиллонкюля, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$244,507
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 5 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Вилла 5 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
Остров площадью более гектара в популярном районе Муссало в Котке, где уже построены всевозм…
$441,576
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Rautjarvi, Финляндия
Дом 3 комнаты
Rautjarvi, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
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$191,057
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
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$47,764
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
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$180,422
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Дом 9 комнат в Юурикорпи, Финляндия
Дом 9 комнат
Юурикорпи, Финляндия
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 371 м²
Этаж 1/2
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$123,685
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 7 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Вилла 7 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 425 м²
Этаж 1/2
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$146,047
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 205 м²
Этаж 1/1
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$210,598
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 1 комната в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коттедж 1 комната
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
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$158,077
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Дом 7 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 7 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 2/2
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$112,587
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
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$101,214
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Кинминтарано, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кинминтарано, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
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$110,950
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 9 комнат в Кинминтарано, Финляндия
Дом 9 комнат
Кинминтарано, Финляндия
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
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$202,672
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 14 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 14 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 14
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 679 м²
Этаж 1/2
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$98,497
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
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$149,976
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 4 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 1/2
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$517,437
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Дом 5 комнат в Район Котка-Хамина, Финляндия
Дом 5 комнат
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Этаж 1/3
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$283,062
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Типы недвижимости в Районе Котка-Хамина

коттеджи

Параметры недвижимости в Районе Котка-Хамина, Финляндия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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