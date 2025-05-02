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Дома в Ярвенпяа, Финляндия

5 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Mylly, Финляндия
Дом 4 комнаты
Mylly, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
Уютная двухкомнатная квартира с тминном/кладовой рядом с главной дверью и всем необходимым п…
$291,082
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Дом 5 комнат в Ярвенпяа, Финляндия
Дом 5 комнат
Ярвенпяа, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 147 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$226,988
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Ярвенпяа, Финляндия
Дом 3 комнаты
Ярвенпяа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$226,311
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Ярвенпяа, Финляндия
Дом 3 комнаты
Ярвенпяа, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$232,619
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Ярвенпяа, Финляндия
Дом 5 комнат
Ярвенпяа, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$392,622
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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