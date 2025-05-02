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Дома в Ваасе, Финляндия

2 объекта найдено
Дом 9 комнат в Vaasa sub region, Финляндия
Дом 9 комнат
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$529,137
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Vaasa sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Vaasa sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$362,780
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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Параметры недвижимости в Ваасе, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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