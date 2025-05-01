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Коттеджи в Материковой Финляндии, Финляндия

Уусимаа
3
Лапландия
17
Похьойс-Похьянмаа
3
Fell Lapland sub region
5
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33 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Пюхяйоки, Финляндия
Коттедж 1 комната
Пюхяйоки, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 1/1
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$36,229
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Коттедж 2 комнаты в Unarin Luusua, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Unarin Luusua, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
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$91,704
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Коттедж 2 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Это идеально расположенный коттедж с современными удобствами для тех, кто ищет спокойствия. …
$178,879
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Коттедж 2 комнаты в Kuopio sub region, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
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$169,449
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Коттедж 1 комната в Торнио, Финляндия
Коттедж 1 комната
Торнио, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
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$44,154
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Коттедж 4 комнаты в Корсгольм, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Корсгольм, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
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$420,715
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 2 комнаты в Rovaniemi sub region, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Rovaniemi sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1/1
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$180,577
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Коттедж 3 комнаты в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
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$180,422
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Коттедж 3 комнаты в Колари, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
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$471,955
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Коттедж 3 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
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$189,919
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Коттедж 3 комнаты в Колари, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
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$481,161
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Коттедж 1 комната в Ваала, Финляндия
Коттедж 1 комната
Ваала, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$135,427
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Коттедж 4 комнаты в Муонио, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Муонио, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
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$198,125
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Коттедж 1 комната в Киркконумми, Финляндия
Коттедж 1 комната
Киркконумми, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/1
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$338,898
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Коттедж 3 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
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$191,332
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Коттедж 5 комнат в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 5 комнат
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Этаж 1/1
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$311,340
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Коттедж 3 комнаты в Колари, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
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$483,327
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Коттедж 2 комнаты в Посио, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Посио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
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$112,587
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Коттедж 3 комнаты в Урьяла, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Урьяла, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
Жемчужина коттеджей будет здесь! Завершенный в 2023 году комплекс рядом с озером Рутаярви. Д…
$270,582
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Коттедж 2 комнаты в Пайппинен, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Пайппинен, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
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$62,410
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Коттедж 2 комнаты в Торнио, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Торнио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/1
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$56,041
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Коттедж 1 комната в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коттедж 1 комната
Район Котка-Хамина, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
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$158,077
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Коттедж 5 комнат в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Коттедж 5 комнат
Jyvaskyla sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Этаж 1/3
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$554,750
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Коттедж 1 комната в Юлёярви, Финляндия
Коттедж 1 комната
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/1
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$110,950
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Коттедж 3 комнаты в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Кемиярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
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$139,254
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Коттедж 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
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$260,428
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Коттедж 1 комната в Палтамо, Финляндия
Коттедж 1 комната
Палтамо, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1/2
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$157,368
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Коттедж 3 комнаты в Ловийса, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Ловийса, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 30 м²
Этаж 1/2
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$278,624
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Коттедж 2 комнаты в Муонио, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Муонио, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
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$168,689
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Коттедж 4 комнаты в Raahe sub region, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Raahe sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
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$425,931
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Параметры недвижимости в Материковой Финляндии, Финляндия

с террасой
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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