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Дома в Куопио, Финляндия

11 объектов найдено
Дом 5 комнат в Kuopio sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 202 м²
Этаж 2/2
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$784,116
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Kuopio sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Этаж 1/1
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$337,339
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Kuopio sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 133 м²
Этаж 1/1
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$210,390
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Kurkimaki, Финляндия
Дом 5 комнат
Kurkimaki, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$210,978
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Uuhimaki, Финляндия
Дом 4 комнаты
Uuhimaki, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$113,610
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Kuopio sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$135,332
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Kuopio sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 157 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$166,977
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Kuopio sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$292,210
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Kuopio sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$427,418
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Kuopio sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$1,07 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 2 комнаты в Kuopio sub region, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$169,449
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Параметры недвижимости в Куопио, Финляндия

с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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