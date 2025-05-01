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Дома возле озера в Материковой Финляндии, Финляндия

Хельсинки
14
Тампере
4
Эспоо
19
Рованиеми
13
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8 объектов найдено
Дом 8 комнат в Hameenlinna sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Hameenlinna sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Этаж 1/2
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$794,932
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Дом 6 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 6 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Этаж 1/2
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$225,912
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 2 комнаты в Kuopio sub region, Финляндия
Коттедж 2 комнаты
Kuopio sub region, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
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$169,449
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Torpparinmaki, Финляндия
Дом 3 комнаты
Torpparinmaki, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$113,724
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Saaskjarvi, Финляндия
Дом 5 комнат
Saaskjarvi, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 156 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$204,021
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Sorronniemi, Финляндия
Дом 6 комнат
Sorronniemi, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$623,208
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Vaajakoski, Финляндия
Дом 7 комнат
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$322,976
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 3 комнаты в Район Коувола, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Район Коувола, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$260,428
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Материковой Финляндии

виллы
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Параметры недвижимости в Материковой Финляндии, Финляндия

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