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Дома в Сейняйоки, Финляндия

5 объектов найдено
Дом 5 комнат в Seinajoki sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Seinajoki sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Этаж 1/1
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$397,860
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Koura, Финляндия
Дом 5 комнат
Koura, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$234,761
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Niemisto, Финляндия
Дом 4 комнаты
Niemisto, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$152,839
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Nurmon kirkonkyla, Финляндия
Дом 4 комнаты
Nurmon kirkonkyla, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$112,587
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 9 комнат в Niemisto, Финляндия
Дом 9 комнат
Niemisto, Финляндия
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 247 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$676,658
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Параметры недвижимости в Сейняйоки, Финляндия

с террасой
Недорогая
Элитная
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