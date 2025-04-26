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Дома в Похьойсе-Похьянмаа, Финляндия

Oulu sub region
26
Оулу
22
Raahe sub region
22
Раахе
18
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50 объектов найдено
Дом 5 комнат в Кемпеле, Финляндия
Дом 5 комнат
Кемпеле, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/1
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$204,517
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Дом 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
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$85,434
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Коттедж 1 комната в Ваала, Финляндия
Коттедж 1 комната
Ваала, Финляндия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 1/2
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$135,736
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Сийкайоэнкюля, Финляндия
Дом 4 комнаты
Сийкайоэнкюля, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
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$56,462
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
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$255,879
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$374,152
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 236 м²
Этаж 1/2
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$656,439
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 5 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$295,277
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$142,221
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Дом 6 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 6 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
Этаж 1/2
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$133,154
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Оулунсало, Финляндия
Дом 6 комнат
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 198 м²
Этаж 1/2
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$147,713
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$195,832
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$699,403
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$471,955
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 6 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Этаж 1/2
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$225,912
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
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$192,847
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Кемпеле, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кемпеле, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
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$183,796
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Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 1/1
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$153,798
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Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
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$237,253
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Оулунсало, Финляндия
Дом 5 комнат
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$363,113
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
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$323,398
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Дом 5 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 1/2
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$358,231
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Дом 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
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$375,271
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
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$85,548
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Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
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$45,369
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$505,959
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Дом 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
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$175,108
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/3
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$403,721
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 5 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Этаж 1/2
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$196,202
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Дом 4 комнаты в Кемпеле, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кемпеле, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
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$306,832
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Параметры недвижимости в Похьойсе-Похьянмаа, Финляндия

с террасой
с видом на море
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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