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Таунхаусы в Материковой Финляндии, Финляндия

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Хельсинки
12
Турку
5
Тампере
3
Эспоо
6
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195 объектов найдено
Таунхаус в Jyvaskyla sub region, Финляндия
Таунхаус
Jyvaskyla sub region, Финляндия
$297,267
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Таунхаус в Туусула, Финляндия
Таунхаус
Туусула, Финляндия
$242,318
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$222,978
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Международное агентство недвижимости Habita
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Value OneValue One
Таунхаус в Porvoo sub region, Финляндия
Таунхаус
Porvoo sub region, Финляндия
$419,790
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Юлистаро, Финляндия
Таунхаус
Юлистаро, Финляндия
$40,955
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$181,690
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Международное агентство недвижимости Habita
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TekceTekce
Таунхаус в Savtrask, Финляндия
Таунхаус
Savtrask, Финляндия
$91,697
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Rovaniemi sub region, Финляндия
Таунхаус
Rovaniemi sub region, Финляндия
$392,006
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Райсио, Финляндия
Таунхаус
Райсио, Финляндия
$170,263
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Ярвенпяа, Финляндия
Таунхаус
Ярвенпяа, Финляндия
$301,476
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Торнио, Финляндия
Таунхаус
Торнио, Финляндия
$121,499
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Киттиля, Финляндия
Таунхаус
Киттиля, Финляндия
$63,992
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Район Котка-Хамина, Финляндия
Таунхаус
Район Котка-Хамина, Финляндия
$154,946
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Район Йоэнсуу, Финляндия
Таунхаус
Район Йоэнсуу, Финляндия
$132,554
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Юли-Ий, Финляндия
Таунхаус
Юли-Ий, Финляндия
$32,094
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Юлёярви, Финляндия
Таунхаус
Юлёярви, Финляндия
$212,334
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Район Котка-Хамина, Финляндия
Таунхаус
Район Котка-Хамина, Финляндия
$136,400
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Кангасала, Финляндия
Таунхаус
Кангасала, Финляндия
$281,199
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Торнио, Финляндия
Таунхаус
Торнио, Финляндия
$135,253
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Kuopio sub region, Финляндия
Таунхаус
Kuopio sub region, Финляндия
$280,823
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Нурмиярви, Финляндия
Таунхаус
Нурмиярви, Финляндия
$220,679
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Oulu sub region, Финляндия
Таунхаус
Oulu sub region, Финляндия
$105,452
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Таунхаус в Kuopio sub region, Финляндия
Таунхаус
Kuopio sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$358,894
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Mossakrog, Финляндия
Таунхаус
Mossakrog, Финляндия
$213,710
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
$299,659
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Кемпеле, Финляндия
Таунхаус
Кемпеле, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$178,866
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$464,007
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Helsinki sub region, Финляндия
Таунхаус
Helsinki sub region, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$207,903
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Торнио, Финляндия
Таунхаус
Торнио, Финляндия
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$149,829
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Международное агентство недвижимости Habita
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Таунхаус в Turku sub region, Финляндия
Таунхаус
Turku sub region, Финляндия
$173,059
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Материковой Финляндии, Финляндия

с видом на море
Недорогая
Элитная
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