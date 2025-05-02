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Дома в Raahe sub region, Финляндия

Раахе
17
Сийкайоки
3
22 объекта найдено
Дом 7 комнат в Revonlahti, Финляндия
Дом 7 комнат
Revonlahti, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
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$215,272
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Дом 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/1
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$85,434
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Дом 5 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 5 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Этаж 1/2
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$336,211
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 5 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 1/2
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$185,481
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
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$234,671
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 1/1
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$153,798
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 6 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 6 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 193 м²
Этаж 1/2
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$133,154
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Коттедж 4 комнаты в Raahe sub region, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Raahe sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
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$425,931
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
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$142,221
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 1 комната в Пюхяйоки, Финляндия
Коттедж 1 комната
Пюхяйоки, Финляндия
Число комнат 1
Площадь 17 м²
Этаж 1/1
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$36,229
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Сийкайоэнкюля, Финляндия
Дом 4 комнаты
Сийкайоэнкюля, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
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$55,847
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 6 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Этаж 1/2
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$225,912
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 5 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 149 м²
Этаж 1/1
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$295,277
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 5 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
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$265,643
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Этаж 1/1
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$192,847
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 1/2
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$323,398
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 5 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Этаж 1/2
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$196,202
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 4 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Этаж 1/1
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$45,369
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 1/1
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$195,832
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Раахе, Финляндия
Дом 5 комнат
Раахе, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
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$95,786
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Раахе, Финляндия
Дом 3 комнаты
Раахе, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
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$175,108
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Дом 4 комнаты в Пюхяйоки, Финляндия
Дом 4 комнаты
Пюхяйоки, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Этаж 1/2
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$81,856
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Параметры недвижимости в Raahe sub region, Финляндия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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