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Дома в Southern Pirkanmaa, Финляндия

Валкеакоски
15
18 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Valto, Финляндия
Дом 3 комнаты
Valto, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/2
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$44,352
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Дом 6 комнат в Акаа, Финляндия
Дом 6 комнат
Акаа, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Этаж 1/2
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$195,634
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Дом 4 комнаты в Tyry, Финляндия
Дом 4 комнаты
Tyry, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
Заранее проверенный в фитнесе палисадник с собственным садовым участком! Расположение этого …
$112,082
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Дом 5 комнат в Valto, Финляндия
Дом 5 комнат
Valto, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Теперь на южной стороне Валкеакоски будет построен великолепный отдельно стоящий дом, постро…
$277,262
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Дом 2 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Дом 2 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1/1
Благодаря отличному транспортному сообщению и природе комплекс ищет нового владельца! В этом…
$112,082
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Дом 4 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Дом 4 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 1/2
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$101,214
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Viuha, Финляндия
Дом 4 комнаты
Viuha, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$100,761
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Валкеакоски, Финляндия
Дом 5 комнат
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Совокупность множества возможностей! Отдельно стоящий дом и зал с отдельными кодами недвижим…
$327,190
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 2 комнаты в Акаа, Финляндия
Дом 2 комнаты
Акаа, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$78,470
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Международное агентство недвижимости Habita
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Коттедж 3 комнаты в Урьяла, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Урьяла, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/1
Жемчужина коттеджей будет здесь! Завершенный в 2023 году комплекс рядом с озером Рутаярви. Д…
$270,582
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Валкеакоски, Финляндия
Дом 5 комнат
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$203,566
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Дом 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$271,801
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Дом 4 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Красивый ухоженный одноуровневый особняк к северу от Валкеакоски. В доме были отремонтирован…
$134,725
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Huittula, Финляндия
Дом 5 комнат
Huittula, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$191,332
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Дом 3 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$307,055
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Дом 5 комнат в Валкеакоски, Финляндия
Дом 5 комнат
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
Этаж 1/1
Добро пожаловать в отель Valkeakoski Lintula. Эта автономная, энергоэффективная и образцовая…
$417,761
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Дом 5 комнат в Валкеакоски, Финляндия
Дом 5 комнат
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Этаж 1/1
Отдельно стоящий дом в хорошем месте, требующий ремонта! Собственный участок. Квартира прошл…
$66,796
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Дом 4 комнаты в Валкеакоски, Финляндия
Дом 4 комнаты
Валкеакоски, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Добро пожаловать в крылья истории в районе Хака. По данным Музейного агентства Финляндии, эт…
$79,137
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Параметры недвижимости в Southern Pirkanmaa, Финляндия

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