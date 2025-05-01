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Дома в Oulu sub region, Финляндия

Оулу
22
Кемпеле
4
28 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Martinniemi, Финляндия
Дом 4 комнаты
Martinniemi, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
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$79,110
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Дом 4 комнаты в Кемпеле, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кемпеле, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1/1
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$306,194
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Jaali, Финляндия
Дом 3 комнаты
Jaali, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/1
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$250,419
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 1/3
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$101,306
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$215,460
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$403,721
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$244,728
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$699,403
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$505,959
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$374,490
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$508,806
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 8 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 8 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 236 м²
Этаж 1/2
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$655,073
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Лиминка, Финляндия
Дом 5 комнат
Лиминка, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 139 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$278,757
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 5 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 161 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$358,231
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Кемпеле, Финляндия
Дом 5 комнат
Кемпеле, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$204,051
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
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$471,955
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$454,169
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Дом 5 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$374,152
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Тюрнявя, Финляндия
Дом 5 комнат
Тюрнявя, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$170,138
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Дом 5 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 5 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$249,232
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Дом 4 комнаты в Кемпеле, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кемпеле, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$183,796
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 5 комнат в Кийминки, Финляндия
Дом 5 комнат
Кийминки, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 1/2
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$311,141
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$471,955
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 3 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 3 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
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$85,370
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Oulu sub region, Финляндия
Дом 4 комнаты
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
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$505,959
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 6 комнат в Oulu sub region, Финляндия
Дом 6 комнат
Oulu sub region, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 122 м²
Этаж 1/1
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$78,470
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Дом 6 комнат в Оулунсало, Финляндия
Дом 6 комнат
Оулунсало, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 198 м²
Этаж 1/2
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$147,406
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Международное агентство недвижимости Habita
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Дом 4 комнаты в Кемпеле, Финляндия
Дом 4 комнаты
Кемпеле, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 1/1
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$363,660
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Параметры недвижимости в Oulu sub region, Финляндия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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