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Коттеджи в Героскипу, Кипр

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Героскипу, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€360,000
Realting.com
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