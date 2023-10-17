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Коттеджи в Гермасойя, Кипр

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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с furnishings в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Коттедж 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
€649,280
Realting.com
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