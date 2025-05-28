Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Ксилофагу
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Ксилофагу, Кипр

Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла в Ксилофагу, Кипр
Вилла
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Потрясающее бунгало с 3 спальнями в Ксилофагу Этот фантастический дом в стадии строительств…
$359,109
Оставить заявку
Вилла в Ксилофагу, Кипр
Вилла
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Потрясающее бунгало с 3 спальнями в Ксилофагу Этот фантастический дом в стадии строительств…
$359,109
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти