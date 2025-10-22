Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Tremithousa
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Tremithousa, Кипр

1 объект найдено
Дом 5 спален в Тремитуса, Кипр
Дом 5 спален
Тремитуса, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
This house has air conditioning, an outdoor pool and a terrace. It is located in Tremithousa…
$2,916
в месяц
