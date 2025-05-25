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Долгосрочная аренда домов в Trachoni Municipality, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Trachoni Municipality, Кипр
Дом 3 спальни
Trachoni Municipality, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Новый современный дом 177 м2,3 спальни, парковка, бассейн, сад на крыше, камин, сад, 3 минут…
$4,477
в месяц
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