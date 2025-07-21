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Квартиры с бассейном в Thrinia, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Thrinia, Кипр
Квартира 2 спальни
Thrinia, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Emblem — Современные апартаменты с 2 спальнями в центре Пафоса Двухкомнатные апартаменты в …
$419,059
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Квартира 3 спальни в Thrinia, Кипр
Квартира 3 спальни
Thrinia, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Emblem — Просторный пентхаус с 3 спальнями в центре Пафоса Этот трёхкомнатный пентхаус в ко…
$774,971
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
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English, Русский
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Параметры недвижимости в Thrinia, Кипр

Недорогая
Элитная
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