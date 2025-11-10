Показать объекты на карте Показать объекты списком
Бунгало в Theletra, Кипр

3 объекта найдено
Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,48 млн
Бунгало в Телетра, Кипр
Бунгало
Телетра, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
For sale: A three-bedroom bungalow located in the picturesque Theletra village in the Paphos…
$255,466
