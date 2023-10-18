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Коттеджи в SOUNI-ZANAKIA, Кипр

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3 объекта найдено
Коттедж 5 спален с furnishings в Суни-Занакия, Кипр
Коттедж 5 спален с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спаль…
€450,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Суни-Занакия, Кипр
Коттедж 5 спален с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спал…
€1,35 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Суни-Занакия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€680,000

Параметры недвижимости в SOUNI-ZANAKIA, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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